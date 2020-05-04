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Kaçak kıraathaneye baskın

Yenimahalle’de, daha önce mühürlenen kıraathaneye baskın yapan polis, 8 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için ceza kesti

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Kaçak kıraathaneye baskın
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Kaletepe Mahallesi'nde Gültekin Ö.'nün işlettiği kıraathanenin mühürlü olduğu halde faaliyette olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Çilingir çağırarak kapıyı açtıran ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe kuralı ve kapalı alanda sigara içme yasağını ihlal eden 8 kişiye toplam 25 bin 200 TL ceza kesti. Kıraathanede yapılan aramada bir miktar esrar ve kenevir tohumu da ele geçirildi. Kıraathane, zabıta ekiplerince tekrar mühürlenirken, iş yeri sahibi Gültekin Ö. hakkında mühür bozma ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından da ayriyeten adli işlem başlatıldı.

Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu
KIRIKKALE'DE dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca görüntülendi. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafiğin yoğun olduğu bir saatte orta şeritte seyir eden otomobil, yeşil ışığı geçtikten hemen sonra sol şeride geçmek istedi. Hatalı dönüş yapan araca, sol şeritten gelen başka bir araç hızla çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada kontrolden çıkan araç, refüje çarparak durdu. KGYS tarafından kaydedilen kazanın sürücünün bir anlık hatasından kaynaklandığı gözler önüne serildi.

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Kaçak kıraathaneye baskın
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