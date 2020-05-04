Keçiören Belediyesi 500 Isparta gülü dikti

KEÇIÖREN Belediyesi ilçedeki birçok noktaya Isparta gülü dikimi yaparak yaza rengârenk giriş yapmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizde 500 adet Isparta gülü dikimi yaptık. Keçiören bir sular ve güller şehridir. Antalya'dakinden fazla şelale, Isparta'dakinden fazla gül olan Keçiören'i rengârenk kent haline getiriyoruz.Fatih Sultan Mehmet Parkı'na 150, Fatih Terim ve Kanuni parkları ile Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ne 100'er, Kalaba yürüyüş yoluna ise 50 olmak üzere toplamda 500 adet Isparta gülü dikimi yapıldı" dedi.