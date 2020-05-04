Sincan Belediyesi sokaktaki canlara sahip çıkıyor

SINCAN Belediyesi koronavirüs sürecinden vatandaşın etkilenmemesi için deneyimli kadrosuyla sahada olağanüstü bir çaba gösteriyor. Bu kritik zamanlarda sokaktaki canlarımız da unutulmadı. Ekipler sokak hayvanlarının aç kalmaması için her gün düzenli olarak mama takviyesi yapıyor, yaralı hayvanlar tedavi ediliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Sincan'da her gün en az 20 bölgeye kedi, köpek ve kuşlar için mama, yem ve su bırakarak sevimli dostlarımızın aç-susuz kalmalarının önüne geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda çalışmalar devam ediyor.Ekipler belirlenen noktalara mama bırakmakla kalmıyor, sokak hayvanlarına şefkat elini de uzatıyor. Gece gündüz demeden iş başında olan ekipler, yavru kedilerin bir köşeye sıkıştığını fark etti. Yavruları sıkıştıkları yerden kurtaran ekipler önce besledi, ardından tedavilerini yaptı. Yine anneleri tarafından beslenmeyen yavruların bakımları da veteriner hekimler tarafından yapıldı. Ekipler yol ortasında ezilme tehlikesi geçiren bir kaplumbağaya yardım etti. Sevimli kaplumbağa kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.