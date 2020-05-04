Sporcular evde kalsın diye federasyonlar çalışıyor

TÜRKIYE Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk defa online kata turnuvası düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamada, 2013 doğumluların evlerinden katılabileceği ve Youtube'den canlı yayınlanacak müsabakaların, cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi. Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların perşembe gününe kadar başvuruda bulunabileceği kaydedildi.TÜRKIYE Tenis Federasyonu, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını sürecinde sporcu, antrenör, veli ve idarecilere yönelik uzaktan eğitim semineri düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı boyunca devam edecek seminerde beslenme, psikoloji, antrenman bilimi gibi konularda alanında uzman 14 eğitmen bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Seminerin ilk dersi, Dr. Öğr. Üyesi Gülberk Gültekin Salman tarafından "Kişisel Markalaşma ve Önemi" konu başlığı altındaÇarşamba günü 17.00-18.00 saatlerinde Zoom uygulaması üzerinden verilecek.