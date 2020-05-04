Vefa Destek Ekibi ilaç gibi geldi

KORONAVIRÜS vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Mamak Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışırken, 3 günlük sokağa çıkma yasağında da görevlerinin başında, vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verdi. Mamak Altınevler Mahallesi'nde diş ağrısı çeken ve ilaç ihtiyacı olan Şamil Kapu (56) adlı vatandaşın çağrısına hemen cevap veren ekipler, gerekli olan ilaçları eczaneden temin ederek, vatandaşın evine kadar ulaştırdı. İlaçları teslim alan Kapu, "Bu zor günümüzde her zaman vatandaşın yanında olan Mamak Belediyemize ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum. İlaç gibi geldiniz" dedi.