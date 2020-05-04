Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Vefa Destek Ekibi ilaç gibi geldi

Ekibi ilaç gibi geldi

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Vefa Destek Ekibi ilaç gibi geldi
KORONAVIRÜS vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Mamak Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışırken, 3 günlük sokağa çıkma yasağında da görevlerinin başında, vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verdi. Mamak Altınevler Mahallesi'nde diş ağrısı çeken ve ilaç ihtiyacı olan Şamil Kapu (56) adlı vatandaşın çağrısına hemen cevap veren ekipler, gerekli olan ilaçları eczaneden temin ederek, vatandaşın evine kadar ulaştırdı. İlaçları teslim alan Kapu, "Bu zor günümüzde her zaman vatandaşın yanında olan Mamak Belediyemize ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum. İlaç gibi geldiniz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vefa Destek Ekibi ilaç gibi geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA