Astım hastaları doktor kontrolünü aksatmamalı

Türkiye Ulusal Alerji ve İmminoloji Derneği 5 Mayıs Dünya Astım Günü nedeniyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymak adına sosyal medya üzerinden canlı yayınla basın toplantısı düzenledi. Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, tüm dünyayı etkileyen KOVID-19 pandemisinin astımla ilişkisi konusunda bilgilendirme yaptı.Şu ana dek koronavirüsün astımlı bir hastanın atağını tetiklediğine dair veri bulunmadığını söylediler.Prof. Dr. Şekerel, Koronavirüs ve astımın solunum yolunda tutulum ve onun yarattığı yakınmalarla seyrettiğini söyledi. Astımlı hastaların bu olağanüstü dönemi olabildiğince az etkilenerek geçirmeleri için 'Uluslararası Astım Rehberlerinin' önerileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şekerel, "Astımlı hastalar, sprey tarzındaki ilaçlarını ki bunla arasında kortizon da içerenler de var, kullanmaya devam etmeli, gerekirse kortizonun iğne veya hap formlarını da almalılar. Virüsü diğer hastalara ve sağlık çalışanlarına yayma riskini azaltmak için nebülizatör denilen ve astım ilaçlarını, buhar formuna dönüştüren cihazların kullanımından ve solunum fonksiyon testi yapımından mutlaka kaçınılmalı. Tüm toplumda olduğu gibi astımlı hastalar da hijyen stratejileri ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilerine uymalılar. Koruyucu maske kullanlalı ve temastan kaçınmalılar" dedi.TÜRKİYE Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD), Astım Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sevim Bavbek de koronavirüs döneminde artan aşırı deterjan kullanımına dikkati çekti. Sigara, detarjan gibi maddelerin astım ataklarını tetiklediğini belirterek şunları söyledi: "Sigara dumanı, çamaşır suyu, alerjenler, viral enfeksiyonlar, stres gibi tetikleyici faktörlerle karşılaşmak veya verilen tedaviye hastanın uyumsuzluğu bu atakların başlıca nedenleri arasında. Hızlı tanı ve uygun tedavi ile çoğu astım atağı başarı ile yönetilebilir. Atak oluşmadan önlenmesi önem taşıyor. Astımlı hastalar atak geçirmekten, dolayısıyla da tetikleyicilerden korunmalılar. Güçlü bağışıklık için egzersiz,düzenli uyku ve dengeli beslenme şart. Sigara ve alkolden uzak durulmalı."