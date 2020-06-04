Ben de bu durağın Deniz ablasıyım

42 yaşındaki Deniz Dikmen ilkokul mezunu. Yaklaşık 1 yıldır Ayvalı Sancak Taksi Durağında çalışıyor. İş için duraklara numara bırakan Dikmen 23 yıldır araç kullanıyor. Deniz Dikmen'i taksi direksiyonunda görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Taksisini özellikle kadın müşteriler tercih ediyor. Kadın yolculardan güzel tepkiler alan Dikmen, ilçede ilgi odağı haline geldi. Dikmen'in taksi şoförlüğü yapması, kadınların yapamayacağı hiçbir işin olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Biz de SABAH Ankara olarak Deniz Hanım'ın aracına bindik. Onu çalışırken görüntüledik. Anlattıklarını dinledik:Mesleğimden memnunum. Araç kullanmayı çok sevdiğim için ve taksiciliğe de merakım olduğu için bu işe severek başladım. Sabah 6'da geliyorum. Akşama kadar çalışıyorum. Erkek müşterim çok oluyor ama hiç olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Akşam 9'dan sonra çalışmıyorum. Kadın arkadaşlar çoğalsın isterim. Çünkü kadın müşterilerimiz daha güvende ve rahat hissettiklerini dile getiriyorlar. Numaramı isteyen abone olmak isteyen çok ama tabi böyle bir şey yapamıyorum çünkü yasak. Durağımızı arayıp özellikle beni isteyen oluyor ama tabi sıra kimdeyse o gidiyor. Ben kendine güvenen, dik duran kadınlarımızın çoğalsın istiyorum. Korkutan durum sadece yanınıza oturanın kim olduğunu bilmemeniz onun dışında korkutan bir şey yo. 2 tane evladım var. Onların da desteğiyle mesleğime devam ediyorum. Müşterilerim de çok memnun, bazen görenler 'Aa kadın şoför' diyerek şaşırıyorlar. 'Abla çok memnunuz, kadın sürücüyle rahatlıkla konuşabiliyoruz, rahatlıkla yolculuk, seyahat yapabiliyoruz' diyorlar. İşin özü erkek kadın diye bir şey yok. Herkes istediği mesleği yapabilir.Özellikle hemcinslerimden çok güzel tepkiler alıyorum. Erkek müşterilerden de yüzde yüze yakın olumlu tepki alıyorum. Ben olsam izin vermezdim tarzı şeyler söyleyen erkekler de var. Onları kulak ardı ediyorum. Çevrem de çocuklarım da çok destek oluyorlar. Helal lokma kazandığım için çok mutluyum. Olumsuz tepki almadım. Akasya Durağı diye bir dizi vardı. Orada taksici Nebahat abla vardı onun lakabını takanlar var. Ben de bu durağın Deniz ablasıyım."ARACINA binen kadın müşteriler ise Deniz Dikmen'i görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kübra Sarı , "Genelde taksi kullanıyorum. Kadın şoföre ilk defa denk geldim. Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Daha da rahat ettirdi beni. Kadın şoförlerin artmasını isterim" dedi. Kübra Arslan da "Çok şaşırdım şaşkınlıkla beraber çok mutlu oldum. Hemcinsimin kullandığı araca binmek beni ekstra mutlu etti. Kendimi daha güvende hissettim. Toplu taşıma kullanamıyoruz taksi kullanıyoruz" diye konuştu. Cansu Kaçan, "Kadın şoförler çoğalsın. Takdir ediyorum. Erkek şoförlerden korkar olduk. Böyle olunca daha rahat hissediyoruz" ifadelerini kullandı.DURAK Başkanı Efendi Ünlü, "Deniz hanım takside çalışmak için durağımıza başvuru yaptı. O esnada bir şoföre ihtiyacımız vardı ve bizde aldık. Deniz hanım kadın olduğu için özellikle diğer şoför arkadaşlarımızın konuşma şekli, davranışları olsun baya düzeldi. Mahalle halkı da bu durumdan oldukça memnun" dedi.