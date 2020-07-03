A.Gücü iyi futbol oynuyor Gençler’in fikstürü zor!

"Düşme mücadelesi veren rakiplerinin arasında en iyi futbolu her şeye rağmen Ankaragücü sergiliyor""Gençlerbirliği'nin gidişatı kötü, fikstürükolay değil. bu yüzden acilen toparlanmaları gerekiyor"eçtiğimiz hafta şampiyonluğa oynayan Trabzonspor karşısında 1 puan alan Ankaragücü yarın Alanyaspor maçını kazanıp kümede kalma umudunu sürdürmek istiyor.pandemi sonrası başkent takımlarının performanslarını masaya yatırdı. Üründül,diye konuştu.ANKARAGÜCÜ'NÜN iyi futbol oynadığını söyleyen Üründül, "Ankaragücü devre arasında çok iyi transferler yaptı. Ancak ne yazık ki son sırada!Sonra da gidip Trabzon deplasmanından puan ile döndüler. Yine de ateşten bir çemberin tam içindeler. Düşme mücadelesi veren rakiplerinin arasında bana göre şu an en iyi futbolu Ankaragücü oynuyor. Ama bu ligde kalmalarına yeterli olur mu? Zaten Alanya'nın çok bir hedefi kalmadı. Bir numaralı hedefi kupa finali. Ama bana göre ligin en uyumlu en iyi oynayan takımlarından biridir Alanya" yorumunu yaptı.G.BIRLIĞI'NIN gidişatının iyi olmadığını söyleyen Üründül, "Kasımpaşa karşısında hiç etkili değildi.Gençlerbirliği'nin fikstür dezavantajı da var. Bu yüzden acilen toparlanmaları gerekiyor. Cumartesi günü (yarın) Yeni Malatya maçı çok hayati bir önem taşıyor. Çünkü Yeni Malatya takımı Fenerbahçe karşısında şanssız bir yenilgi aldı. Onlar da kazanmaya mecbur oldukları maça çıkacaklar. Gençlerbirliği için de çok önemli bir karşılaşma. Takımın gidişatı da oyuncuların performansı da kötü. Üstelik fikstür de zor" değerlendirmesini yaptı.TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor için, "Tehlikeyi ensesinde sonuna kadar hissedecek" diyen Üründül umutlu konuşmadı: "Osmanlıspor, Adana'da rakip beraberliği sağladıktan sonra, 10 kişi kaldı. Buna rağmen bu fırsatı değerlendiremeyip üstüne maçı berabere takımın gerçek statüsünü gösteriyor. Aslında kadroya bakıldığı zaman hiçte öyle kötü bir kadro yok. Erzurum maçında da iyi mücadele ettiler ama sonuçta bir türlü istenilen neticeler çıkmıyor. Enselerinde sonuna kadar tehlikeyi hissedecekler. Altay karşısında bölüm bölüm izlediğim Osmanlıspor gerçekten istenileni sahaya yansıtamadı. Ümraniye maçı son şans. Kümede kalma savaşını kazanmak istiyorlarsa 3 puanı almaları şart."