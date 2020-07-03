A.Gücü iyi futbol oynuyor Gençler’in fikstürü zor!

"Düşme mücadelesi veren rakiplerinin arasında en iyi futbolu her şeye rağmen Ankaragücü sergiliyor"
"Gençlerbirliği'nin gidişatı kötü, fikstürükolay değil. bu yüzden acilen toparlanmaları gerekiyor"
eçtiğimiz hafta şampiyonluğa oynayan Trabzonspor karşısında 1 puan alan Ankaragücü yarın Alanyaspor maçını kazanıp kümede kalma umudunu sürdürmek istiyor. SABAH Gazetesinin usta kalemi Ömer Üründül,
pandemi sonrası başkent takımlarının performanslarını masaya yatırdı. Üründül, "Ateşten bir çemberin tam içindeler. Düşme mücadelesi veren rakiplerinin arasında bana göre şu an en iyi futbolu Ankaragücü oynuyor. Ama bu Süper Lig'de kalmaları için yeterli olur mu? Belli değil. Bu hafta çıkacakları Alanyaspor maçı zor olacak. Gerson Rodrigues cezalı. O da çok önemli bir kayıp. Sahada aranacak"
diye konuştu.
ALANYA'NIN BİR HEDEFİ KALMADI, BU AVANTAJ
ANKARAGÜCÜ'NÜN iyi futbol oynadığını söyleyen Üründül, "Ankaragücü devre arasında çok iyi transferler yaptı. Ancak ne yazık ki son sırada! Son 3 haftada çok zorlu maçlar oynadı. Gaziantep'te çok net galibiyeti kaçırdı. Başakşehir maçında mükemmel mücadele ettiler. En az bir puan hak etmişlerdi.
Sonra da gidip Trabzon deplasmanından puan ile döndüler. Yine de ateşten bir çemberin tam içindeler. Düşme mücadelesi veren rakiplerinin arasında bana göre şu an en iyi futbolu Ankaragücü oynuyor. Ama bu ligde kalmalarına yeterli olur mu? Zaten Alanya'nın çok bir hedefi kalmadı. Bir numaralı hedefi kupa finali. Ama bana göre ligin en uyumlu en iyi oynayan takımlarından biridir Alanya" yorumunu yaptı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ALANYA MAÇI KRİTİK!
G.BIRLIĞI'NIN gidişatının iyi olmadığını söyleyen Üründül, "Kasımpaşa karşısında hiç etkili değildi. Eğer bir takım hücum girişimlerinde etkisiz, takım savunmasında da ciddi arızalar gösteriyorsa burada önemli bir sorun vardır.
Gençlerbirliği'nin fikstür dezavantajı da var. Bu yüzden acilen toparlanmaları gerekiyor. Cumartesi günü (yarın) Yeni Malatya maçı çok hayati bir önem taşıyor. Çünkü Yeni Malatya takımı Fenerbahçe karşısında şanssız bir yenilgi aldı. Onlar da kazanmaya mecbur oldukları maça çıkacaklar. Gençlerbirliği için de çok önemli bir karşılaşma. Takımın gidişatı da oyuncuların performansı da kötü. Üstelik fikstür de zor" değerlendirmesini yaptı.
OSMANLISPOR'A 3 PUAN ŞART!
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor için, "Tehlikeyi ensesinde sonuna kadar hissedecek" diyen Üründül umutlu konuşmadı: "Osmanlıspor, Adana'da rakip beraberliği sağladıktan sonra, 10 kişi kaldı. Buna rağmen bu fırsatı değerlendiremeyip üstüne maçı berabere takımın gerçek statüsünü gösteriyor. Aslında kadroya bakıldığı zaman hiçte öyle kötü bir kadro yok. Erzurum maçında da iyi mücadele ettiler ama sonuçta bir türlü istenilen neticeler çıkmıyor. Enselerinde sonuna kadar tehlikeyi hissedecekler. Altay karşısında bölüm bölüm izlediğim Osmanlıspor gerçekten istenileni sahaya yansıtamadı. Ümraniye maçı son şans. Kümede kalma savaşını kazanmak istiyorlarsa 3 puanı almaları şart."