Akyurt’ta tohum eleme tesisi sezona hazır

AKYURT ve çevresinin en büyük tohum eleme tesisi, yeni ekipmanları ile çiftçileri bekliyor.2016 yılında Akyurt Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışması ile çiftçilerin kullanımına sunulan tohum eleme tesisi yeni sezonda da çiftçileri bekliyor. Nohut eleme ekipmanlarının da eklendiği tesis, bölgenin en büyük tohum eleme tesisi olma özelliği taşıyor. Son yıllarda Akyurt ve civar ilçelerde nohut ekiminin yaygınlaştığını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çiftçilere kolaylık sağlamak için tesise yeni ekipmanlar kazandırdıklarını söyledi.