Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Akyurt’ta tohum eleme tesisi sezona hazır

Akyurt’ta tohum eleme tesisi sezona hazır

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Akyurt’ta tohum eleme tesisi sezona hazır
AKYURT ve çevresinin en büyük tohum eleme tesisi, yeni ekipmanları ile çiftçileri bekliyor.2016 yılında Akyurt Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışması ile çiftçilerin kullanımına sunulan tohum eleme tesisi yeni sezonda da çiftçileri bekliyor. Nohut eleme ekipmanlarının da eklendiği tesis, bölgenin en büyük tohum eleme tesisi olma özelliği taşıyor. Son yıllarda Akyurt ve civar ilçelerde nohut ekiminin yaygınlaştığını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çiftçilere kolaylık sağlamak için tesise yeni ekipmanlar kazandırdıklarını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akyurt’ta tohum eleme tesisi sezona hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA