Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzesi açıldı

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 75'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Tıp Fakültesi Müzesi" düzenlenen törenle açıldı. Üniversitenin 75. Yıl Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törende fakültenin kurucularından Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein'in Anadolu'yu dolaştığı yıllara ait fotoğraflardan oluşan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Tıp Fakültemizin 75'inci yılını Ankara Tıp Müzesi ile taçlandırıyoruz. Müzemizde Ankara Tıp'ın köklülüğünü, geleneklerini, tarihini ve değerlerini görebiliriz. Sanıyorum ki bu, gelecek kuşaklara bırakacağımız en önemli eserlerden biri olacak. Ankara Tıp'ın ruhunda büyük önder Atatürk vardır, çünkü Ankara Üniversitesi Cumhuriyetin kurulan ilk üniversitesidir" dedi.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik konuşmasını şunları kaydetti: "Temalı bölümler oluşturduk. Mesela anatomide diseksiyon alanı, patolojide izlem ve gözlem alanı ve ameliyathane simülasyonu oluşturduk. Bir toplantı odamız var. Emeklilerimiz ve öğrencilerimiz için aslında burayı yaşam alanı olarak da planladık."