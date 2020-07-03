Elmadağ Belediyesi uzakları cebe getirdi

ÇAĞIN gerekliliği olan, hızla gelişen teknolojiyi yakalayan Elmadağ Belediyesi, yepyeni bir uygulamayı hayata geçirerek birçok hizmeti vatandaşlarıyla buluşturdu. 'Fikrim Var' ile ilçe için yapılacak olan projelere katkıda bulunabilecek, vatandaşlar, çek gönder sistemi ile istek talep ve şikâyetlerinin fotoğraflarını çektikten sonra tek bir dokunuşla Belediyenin ilgili birimine iletebilecek, en hızlı şekilde geri dönüş hizmeti alabilecekler. Düzenlenen anketlere katılarak Elmadağ için yapılacak olan çalışmalarda oy kullanabilecekler.Eczaneler, hastaneler, bankalar, okullar hakkında verilere ve ilçedeki resmi kurumların bilgilerine ulaşabilecek, Belediye tarafından yapılan hizmetler ve projelerimiz hakkında güncel bilgilere erişebilecekler. Uzakta olsalar dahi duyurular bölümünde ve vefat edenler bölümündeki bilgilerden istediği anda haberdar olabilecekler. Ayrıca, kuruluşundan bugüne kadar ilçeye hizmet eden eski belediye başkanları, eski ve yeni meclis üyelerini görebilecek, Belediye Meclisi kararlarına, muhtarların bilgilerine kolaylıkla ulaşım sağlayabilecek belediye hizmetlerinden yararlanabilecekler.