Hasta bebeğiyle sokakta kaldı

Aile baskısı yüzünden 16 yaşında ilk evliliğini yaptı. İlk evliliğinden 2 çocuğu oldu. Şiddet gördüğü için boşandı. Boşandıktan sonra 2 çocuğu babasına verildi. Ailesinin baskısı yüzünden ikinci evliliğini yaptı ancak ilk evliliğinde büyük sorunlar yaşadığı için dini nikâhla evlendi. Eşinden 1 yıl önce boşanan G.E (32) ailesine sığındı. Ancak ailesi çocuğunu istemedi. Erken doğum yüzünden minik B.E'nin epilepsi hastası olduğunu söyleyen G.E. bebeğinin ara ara nöbet geçirdiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.Maddi durumu yüzünden ilaçları alamadığını ifade eden G.E, "Ramazan Bayramı'nda çocuğum kriz geçirdi. Hastaneye gittik. Epilepsi teşhisi konuldu. 'Engelli olabilir' dediler. Çocuğumun tedavi altında olması gerekiyormuş. Kalbi durdu. Yoğun bakımda kaldı. 28 gün serviste yattı. Kullanması gereken ilaçlar var. Durumum yok. Sosyal güvencem olmadığı için ilaçları alamıyorum. Çocuğumun tedavisinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.Aile baskısı yüzünden 16 yaşında ilk evliliğini yaptı. İlk evliliğinden 2 çocuğu oldu. Şiddet gördüğü için boşandı. Boşandıktan sonra 2 çocuğu babasına verildi. Ailesinin baskısı yüzünden ikinci evliliğini yaptı ancak ilk evliliğinde büyük sorunlar yaşadığı için dini nikâhla evlendi. Eşinden 1 yıl önce boşanan G.E (32) ailesine sığındı. Ancak ailesi çocuğunu istemedi. Erken doğum yüzünden minik B.E'nin epilepsi hastası olduğunu söyleyen G.E. bebeğinin ara ara nöbet geçirdiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.Maddi durumu yüzünden ilaçları alamadığını ifade eden G.E, "Ramazan Bayramı'nda çocuğum kriz geçirdi. Hastaneye gittik. Epilepsi teşhisi konuldu. 'Engelli olabilir' dediler. Çocuğumun tedavi altında olması gerekiyormuş. Kalbi durdu. Yoğun bakımda kaldı. 28 gün serviste yattı. Kullanması gereken ilaçlar var. Durumum yok. Sosyal güvencem olmadığı için ilaçları alamıyorum. Çocuğumun tedavisinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.BİRİ SESİMİ DUYSUNYARDIMSEVER bir ailenin yanına sığındığını söyleyen G.E, "Ailem çocuğumu istemediği için evi terk ettim. Hem başımızı sokacak bir ev hem de çocuğumun tedavi edilmesini istiyorum. Çocuğumu kendim büyütmek istiyorum. Ailemden destek görmedim. Sürekli sağdan soldan yardım alarak bugüne geldim. Ailem çocuğumu bırakmamı istedi. Ben bırakmak istemedim. Oğlum nöbet geçiriyor. Rabbim kimseyi kimseye muhtaç bırakmasın. Kimseyi de evladından ayırmasın. Allah rızası için sesimi biri duysun" ifadelerini kullandı.