Mamak’ta düğün salonları hazır

KORONAVIRÜS önlemleri kapsamında hizmet vermeyen düğün salonları, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açtı. Mamak Belediyesi özel solüsyonlu dezenfektanlarla en ince detaylara kadar düğün salonları elden geçirdi. Masa ve sandalye aralarındaki mesafeler kontrol edilerek broşürler yapıştırıldı. Yeni salon ve düğün düzeni:Düğün salonuna gelen tüm misafirlerin girişlerde ateşleri ölçülecek, 38 dereceden yüksek olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Ateş ölçen personel de tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.Salonun ortak kullanım alanlarında el antiseptiği ya da dezenfektan bulundurulacak.Maske, korona sonrası düğünlerin de vazgeçilmez aksesuarı olacak. Salona girilmeden önce takılacak maskeler düğün boyunca çıkarılmayacak, buna gelin ve damat da dahil. Maskenin zorunlu olacağı düğünlerin tüm fotoğrafları da doğal olarak maskeli olacak.Karşılama, takı merasimi ve uğurlama sırasında tokalaşma ve sarılma da yasak.Takı merasimi de salonun uygun bir yerine konulacak sandıkta yapılacak.