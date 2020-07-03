Polislerden örnek davranış

SERINLEMEK için süs havuzuna soktuğu ayağına cam kırıkları batan kişiye, polis memurları pansuman yaptı.Üç gün önce Mamak Dağlıca Şehitleri Parkı'nda sıcak havadan bunalan kimliği belirsiz kişi, serinlemek için ayaklarını süs havuzuna soktu. Havuzun dibindeki cam kırıklarına basan kişinin ayaklarında kesikler oluştu. Devriye görevindeyken durumu gören 2 polis memuru, yaralı kişinin yardımına koştu. Ayaklarındaki cam parçalarını temizledikten sonra pansuman yaparak gazlı bez ile saran polis memurları, daha sonra da yaralanan kişiyle hatıra fotoğrafı çekindi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen pansuman görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.