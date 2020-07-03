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Pursaklar’da düğünler kontrol altında

Pursaklar Belediyesi, müşterilerine kapılarını açan düğün salonlarını hem denetliyor hem de dezenfekte ediyor

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Pursaklar’da düğünler kontrol altında
PURSAKLAR'DA düğün salonları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı. Dezenfekte edilmesinin ardından ekipler düğün salonları sıkı bir şekilde denetlendi. İşletmeciler ve çalışanlar kurallara eksiksiz uyularak vatandaşlara hizmet vermeleri hususunda uyarıldı. Denetimlerde işletme sahiplerine; temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması, misafirlerin girişinde mutlaka ateş ölçümlerinin yapılması, her masada kolonya bulundurulması, oturma düzeninin masalar arası en az 1,5 metre, takı merasiminin mekânın uygun bir yerinde bulundurulacak sandık vb. toplama kutusuna konulması hususlarında uyarılarda bulunuldu. İşletme sahipleri ve düğün sahiplerinin maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara azami dikkat etmeleri gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bu mutlu günümüz acıya dönüşmesin" dedi.
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Pursaklar’da düğünler kontrol altında
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