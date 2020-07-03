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Sincan’da amatör sanatçılara destek

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Sincan’da amatör sanatçılara destek
SINCAN Belediyesi'nden sanata ve sanatçıya verdiği desteği bir kez daha gösterdi. Lale Meydanı'nda bir alan amatör müzisyenler için ayrıldı, o bölgeye grafiti ile çeşitli müzik figürleri işlenerek cephe iyileştirme çalışması yapıldı, cephenin bir bölümünde "Sincan'da Sanat Var" yazısı yazılarak sanat köşesi oluşturuldu. Müziğe gönül veren vatandaşlar artık o alanda sanatlarını icra edebilecek. Sincan Belediyesi gençlerin sanatla buluşması için adeta köprü vazifesi görüyor. Gençlere e-konservatuvar ile evden müzik dersi alma fırsatı sunan Sincan Belediyesi, müziğe gönül veren gençler için de kolları sıvadı.
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Sincan’da amatör sanatçılara destek
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