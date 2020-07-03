Toplantı ve yürüyüşlere 15 gün kısıtlama geldi

ANKARA İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda, gündemindeki konular görüşülüp oy birliği ile bazı kararlar alındı: * Kurban kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerine mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek.Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla hisse sahipleri dışında kurban kesim yerlerine gidilmemesi teşvik edilecek. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/ kurban kesim elemanları tarafından yapılacak.Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecek. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla 3 kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kuralına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecek.Yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.Alınan kuralların bazen ihlal ediliyor. Bu ihlallere karşı önlem alınacak.15 gün süreyle 2911 sayılı Kanun kapsamında insanların toplu olarak bir araya gelmelerine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetlerin düzenlenmesinin kısıtlanmasına, alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere müeyyideler uygulanacak.