Yenimahalle’den haşerelere karşı ilaçlama

YENIMAHALLEBelediyesi ilçe genelinde sinek, böcek ve haşerelerin yok edilmesi için çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü temizlik ve ilaçlama çalışmaları Yenimahalle'nin dört bir yanında aralıksız sürüyor. Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan müstakil evlerin yoğunlukta olduğu mahallelerde, parklarda, yeşil alanlar ile sulak alanlarda haşere oluşma ihtimaline karşı ilaçlama ve temizlik faaliyetlerini yürüten ekipler, ilçe sakinlerinin huzurlu bir yaz dönemi geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı biyosidal ilaçlar kullanarak ilçe genelinde sokak sokak ilaçlama faaliyetini sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; 7 adet soğuk sisleme makinası (ULV) ile haşere, böcek ve sinek türlerinin yaygınlaşmasını engellemek, halk sağlığına tehdit olabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla her gün temizlik ve ilaçlama çalışması yürütüyor. İlçe genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda binaların kömürlük, bodrum, sığınak, garaj ve depo gibi ortak kullanım alanlarında fare ve böcek ilaçlaması da ücretsiz olarak yapılıyor. İlaçlama talep eden vatandaşlar Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü 0312 278 75 16 numaralı telefondan arayarak randevu ve bilgi alabiliyor.