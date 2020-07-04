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6 ayda 174 yeni iş yerine ruhsat

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
6 ayda 174 yeni iş yerine ruhsat
KORONAVIRÜS salgını nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluğa karşın, Türkiye'de en hızlı gelişen ilçeler arasında yer alan Kahramankazan, girişimcilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Kahramankazan Belediyesi, 55 bin nüfusa sahip olan ilçede 2020'nin ilk yarısında 174 yeni işletmeye ruhsat verdi. Kahramankazan, 2020 yılında da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen, Kahramankazan Belediyesi 2020'nin ilk yarısında başvuruda bulunan 174 yeni işletmeye ruhsat verdi. 55 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da, hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri de bulunuyor.
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6 ayda 174 yeni iş yerine ruhsat
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