Başkent’in gözü kulağı sahada

Süper lig'in 30. Haftasında Başkent'in iki ekibi de bugün sahaya çıkıyor… alt sıralardan kurtulmak isteyen G.Birliği ve A.Gücü haftayı galibiyetle kapatıp nefes almak istiyor. G.Birliği, saat 18.30'Da yeni malatyaspor'a konuk olurken aynı saatte a.Gücü ise alanyaspor'u ağırlayacak. Son iki maçını kaybeden hamza hamzaoğlu'nun talebeleri 31 puanla 13. Sırada haftaya başlıyor. Tehlike bölgesinin hemen üstünde olanSarı kart cezalısı olan yasin pehlivan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan nadir çiftçi, sadio diallo ve ömer alper tatlısu, bugün forma giyemeyecek. Başkentin sarı-lacivertli ekibi ise en zorlu sınavlarından biri için bugün sahada olacak.25 puanla son sırada yer alan sarı- lacivertliler lige verilen ara sonrasındaki 3 maçından sadece 2 puan alırken düşme savaşında son haftalar öncesinde umut ışığı arıyor.G.BIRLIĞI'NDE Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde yapılan Covid- 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği uygulanan covid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır."