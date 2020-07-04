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tedbirleri elden bırakmıyor

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Gölbaşı tedbirleri elden bırakmıyor
GÖLBAŞI Belediyesi aldığı önlemler ile normalleşme sürecinde de önlemlerine devam ediyor. Belediye ziyaretçilerinin önlemler ile girişinin sağlandığı Gölbaşı Belediyesi'nde tedbirler elden bırakılmıyor. Virüsün yayılmasına fırsat vermediklerini ve aldıkları tedbirleri aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Termal kameralarımızla normalleşme sürecinde ziyaretçilerimizin ateşlerini ölçerek tedbirlerimizi almaya devam ediyor, virüsün yayılmasına fırsat vermiyoruz. Aynı zamanda belediyemiz içinde kalabalık ortamın oluşmasına da fırsat vermiyor, vatandaşlarımızı kalabalıktan olabildiğince uzak tutmayı amaçlıyoruz. Sadece belediyemiz içinde değil sokaklara, duraklara ve en çok kullanılan lokasyonlara koymuş olduğumuz sosyal mesafe ikonları ile de tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini hatırlatıyoruz" açıklamasında bulundu.
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Gölbaşı tedbirleri elden bırakmıyor
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