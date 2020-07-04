İşitme engelliler ligleri iptal edildi

TÜRKiYE İşitme Engelliler Spor Federasyonu, tüm liglerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada tüm kurum ve kuruluşlarla istişareler yapılarak sağlık kurumlarının da tavsiyeleri sonucu kararın alındığı açıklanırkenlige çıkma işlemlerinin uygulanmayacağı, 2020-2021 sezonu lig müsabakalarının ise yeniden ele alınarak duyurulacağı kaydedildi.