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İşitme engelliler ligleri iptal edildi

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
İşitme engelliler ligleri iptal edildi
TÜRKiYE İşitme Engelliler Spor Federasyonu, tüm liglerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada tüm kurum ve kuruluşlarla istişareler yapılarak sağlık kurumlarının da tavsiyeleri sonucu kararın alındığı açıklanırken 2019-2020 sezonundaki tüm futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin sonlandırılarak hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyeceği, sezon öncesi ilan edilen statülerde yer alan ligden düşme, lige çıkma işlemlerinin uygulanmayacağı, 2020-2021 sezonu lig müsabakalarının ise yeniden ele alınarak duyurulacağı kaydedildi.
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İşitme engelliler ligleri iptal edildi
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