Online mezuniyet töreni

PANDEMI süreci nedeniyle Uğur Okullarının her yıl geleneksel olarak düzenlenen mezuniyet töreni bu yıl online ortama taşındı. Türkiye genelinden toplam 94 Uğur Lisesinde eğitim gören 7 bin 587 liseli öğrenci, düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde büyük bir coşkuyla geleceğe uğurlandı. Uğur Okullarının 2019- 2020 eğitim öğretim yılı öğrenciler, 30 Haziran Salı günü online olarak gerçekleşen törenle mezun oldu. Tüm Türkiye genelinden 94 Uğur Lisesinin toplam 7 bin 587 öğrencisine, bu süreçte de unutulmaz bir mezuniyet hatırası hediye edildi. DJ Doğuş Çabakçor'un performansı ile coşan izleyiciler tören sonunda Nilipek. konseri ile de keyifli anlar yaşadı. Deneyimli sunucu Zeynep Tandoğan'ın sunumuyla gerçekleşen tören, Uğur Okulları Youtube ve Instagram hesaplarından canlı izlendi. Öğrencilerin dijital ortamda keplerini havaya fırlatması ile tören sona erdi. Tören sonunda öğrenciler Nilipek'in şarkıları ile eğlendi.