Özevler’e yeni sağlık merkezi

YENIMAHALLEBelediye Başkanı Fethi Yaşar, Özevler Mahallesi'nde inşaatı süren aile sağlığı merkezini inceleyerek denetimlerde bulundu. İlçe sakinlerinin temiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için ilçenin dört bir yanına aile sağlık merkezleri kazandıran Yenimahalle Belediyesi yeni sağlık merkezini yakın zamanda mahalle sakinlerinin hizmetine sunacak. Yapımına süratle devam edilen Özevler Aile Sağlığı Merkezi; 300 metre kare kapalı alanda, 7 adet poliklinik muayene odası, acil müdahale odası, aşı bebek- çocuk izlem odası, gebe izlem odası, mutfak, bay, bayan, engelli ve personel WC, pano, depo ve bekleme salonundan oluşuyor.