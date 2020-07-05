Bağımlılıktan kurtuldu bağımlılara umut oldu

Uzun uğraşlar sonucu bağımlılıktan kurtulmayı başaran ve normal yaşamına dönen Bulut Bayraktaroğlu, nişanlısıyla beraber KOSGEB desteği ile TUBAM( Tüm uyuşturucu Bağımlılıkları Bilgilendirme ve Arınma Merkezi)'ni kurdu. Ücretsiz hizmet veren TUBAM'ın en önemli özelliği personellerinin tamamının eski bağımlılardan oluşması. Bayraktaroğlu, "Tedavi için karar vermek ve adım atmak çok önemli. Tedavi için yönlendirdiğimiz hastalardan herhangi bir ücret talebimiz olmuyor. Çünkü bizim bu konudaki temel düşüncemiz uyuşturucu tedavisi hizmeti ücretsiz verilmelidir" dedi. 2018 yılı Aralık ayında yine kendisi gibi geçmişinde uyuşturucu kullanmış olan nişanlısı Sümeyye Tıknazoğlu ile birlikte KOSGEB'in vermiş olduğu hibeyle TUBAM (Tüm Uyuşturucu Bağımlılıkları Bilgilendirme ve Arınma Merkezi)'ni kurdu. Çağrı merkezinde verilen hizmetin amacı aileleri ve bağımlıları uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi. Bayraktaroğlu, "Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü ve Bişkek K. Karaseyev Sosyal Bilimler Üniversitesi Rus Dili Edebiyatı Bölümünü okudum. Çağrı merkezi sektöründe çok uzun yıllar çalıştığım için tüm detaylara hâkimim. 6 ay tedavi gördüm. İlk kararı orada aldım. Oranın sahibinin 3 telefonu vardı. Telefonları hiç susmuyordu. Bildiğim, öğrendiğim meslek ile birleştirdiğimde ortaya çıkan sonuç TUBAM oldu. 2015 yılında 6 aylık tedavimden sonra 2017 yılına kadar herhangi bir şey içmedim ancak 2017 yılında kısa bir süreliğine de olsa tekrar kullandım. Ve bu işin yine kötüye gideceğini kavradığım anda hemen bıraktım. Bıraktıktan sonra nişanlım ile kurslara gittik hibe desteği aldık. Çağrı merkezini 2019 Aralık ayında kurduk. Hala desteğinden faydalanıyoruz" dedi.Kötü günler geçirdiğini söyleyen Bayraktaroğlu, "Çocuk yaştaydım. Aklına eseni yapıyorsun. Bağımlı olacağını bilemiyorsun. İçmediğim madde kalmadı. 16 yıl kullandım. Son 5-6 yılım faciaydı. İleri düzey kimyasallar kullanmaya başlayınca bağımlılık seviyenizde artıyor. Farkına varıyorsunuz. Aslında bırakma kararını almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü hayatınız artık sekteye uğruyor. İşe gidemiyorsunuz hayatınıza bakamıyorsunuz. Yaptığınız tek şey sabah uyandığınızda para bulma derdi oluyor. Çünkü içmeyince kriz geçiriyorsunuz. Paranız bitince ailenizden çalıyorsunuz, eşyalarınızı satıyorsunuz. Onlar bitiyor. Ya aracılık yapmaya başlıyorsunuz ya da bunu bulan insanlar ile yakın ilişki kurup bedava temin etmeye başlıyorsunuz" dedi.Kurduğu danışma merkezini tedavi gördüğü merkezde tasarladığını söyleyen Bayraktaroğlu, "Çocuğu bağımlı olan bir aile çocuğunu tedaviye götüreceği zaman korkuyor. Acaba hukuki bir işlem uygulanacak mı diye? Böyle bir şey yok. Bu tarz bilgileri önce aileler ile paylaşmamız lazım. Bağımlı olduğum dönemde ailem ve ben çok dolandırıldık. Hala böyle işletmeler var. Umut satıyorlar. Yaptıkları herhangi bir şey yok. Çok fakir ailelerin çocukları da bağımlı olabiliyor ve o aileler çocuklarına kredi çekerek bu işletmelere başvuruyor. Ben aslında bun karşı harekete geçtim. Tokat'ta şu an Cevdet Ayhan Ruh ve Sinir hastalıkları ile bir iş ortaklığımız var. Bize başvuran hastaları biz buraya yönlendiriyoruz. Tedavi öncesinde ve sonrasında tek bir kuruş almıyoruz. İnsanlar kandırılmasın istiyoruz" diye konuştu.BAYRAKTAROĞLU, "www.tubam.net isimli internet sitemiz mevcut. Çağrı merkezimizde verilen hizmetin amacı, aileleri ve bağımlıları uyuşturucular ve bağımlılıkları hakkında bilgilendirmek, bırakma sürecinde ve bıraktıktan sonra ki yaşantılarına rehberlik etmektir. Özellikle aileler uyuşturucuya dair hem bırakılması konusunda hem de hukuki konularda çok yanlış bilgilere sahip. Bağımlılıktan kendi isteği ile kurtulmak ve tedavi görmek için kurum ve kuruluşlara ulaşan kimseye hukuki bir süreç uygulanmamaktadır. Tedavi için yönlendirdiğimiz hastalardan herhangi bir ücret talebimiz olmuyor" diye konuştu.