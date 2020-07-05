Başkentteki STK’lardan ‘Küfürsüz Hayat Mümkün’ kampanyasına destek

Dijital mecralardaki ayrımcı söylem ve küfür, hakaret gibi içerikleri durdurmak için başlatılan kampanyaya destek veren İlke Kadın İlim Kültür ve Dayanışma Derneği (İLKDER) Başkanı Özden Zehra Sönmez, açıklamalarda bulundu. Toplum içinde ayıp olarak görülen ve yasalar önünde suç olan küfür, hakaret ve şiddetin sosyal medyada çok rahat dile getirildiğinin altını çizen Sönmez, "İnsanların çok kolay erişebildiği sosyal medya mecralarında hiçbir kural, örf, ahlak ve yasa tanımadan ağızlarına ve akıllarına gelen her sözü fütursuzca paylaşmaları, insanı ve toplumu tahrif etmektedir. Bu davranışlar, insanın sahip olduğu kadim değerleri ve evrensel ahlakı hedef alıyor." dedi. Edep ve ahlakın sosyal medyada da hakim olması gerektiğini vurgulayan Sönmez, "Sahip olduğumuz değerler vatandaşlara hatırlatılmalı ve yasalarla desteklenen kurallar uygulanmalıdır. Toplumda barış, huzur, saygı ve sevginin olması için hem sanal alemde hem de gerçek yaşamda sahip olduğumuz değerler için farkındalıklar artırılmalıdır. Bu noktada vatandaşların haklarının, yasalarla güvence altına alınması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Ekin ve Nesil Derneği Başkanı Zehra Sayımlar da özellikle sosyal medyada kadınların hedef haline gelmesinin üzücü bir durum olduğunu söyledi. Dijital ortamlarda küfür edenlerin belirlenip cezalandırılması gerektiğine işaret eden Sayımlar, "Sosyal medya platformları, iletişim ve fikirlerin serbestçe ortaya konulması için iyi bir imkan. Ancak toplumumuz gerekli altyapı oluşturulmadan direkt internetle tanıştı. İnsanlar orada tamamen bir başıboşluk hissiyle hareket ediyor. Bu da insanlara kontrolsüz bir şekilde davranma ve muhataplarına saldırma cüretini verdi. Toplumun sosyal medya hususunda bilinçlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.İnanç Özgürlüğü Platformu sözcüsü Soner Kartal da "Sosyal medyada yapılan cinsel saldırılara caydırıcı cezaların verilmesi şart" dedi.