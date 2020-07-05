Keçiörengücü en kritik maça çıkıyor

FF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 yenen Keçiörengücü bugün lider Hatayspor ile kendisi için çok önemli bir 90 dakika oynayacak. Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen Başkent temsilcisi bu süreçte topladığı 10 puanla play-off şansını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta,ifadelerini kullandı.BUGÜN oynanacak karşılaşmayı, hakem Onur Özütoprak yönetecek. Orta hakem Özütoprak, Trabzon bölgesi hakemi, üst klasmanda yer alıyor. Hakem Özütoprak'ın asli mesleği, eğitimcilik. Orta Hakem Onur Özütoprak'ın maçtaki yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ile Emin Tuğral yapacak.Özütoprak, Ankara ekibinin Boluspor ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçında da görev yaptı.