Keçiörengücü en kritik maça çıkıyor

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FF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 yenen Keçiörengücü bugün lider Hatayspor ile kendisi için çok önemli bir 90 dakika oynayacak. Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen Başkent temsilcisi bu süreçte topladığı 10 puanla play-off şansını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Play-off umudumuz güçlenerek devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kendilerine koydukları hedefleri adım adım gerçekleştiriyoruz. Ligde play-off etabına kalacağımıza inanıyorduk. Oyuncularım psikolojik olarak çok iyiler. Henüz TFF 1. Lig'deki ilk senemiz. Bu süreçte bu işi başaramadığımız takdirde de oyuncularımın alnından öperim. Elimizde böyle bir fırsat var. Son düdük çalıncaya kadar bu şansı kovalamak istiyoruz"
ifadelerini kullandı.
DÜDÜK ÖZÜTOPRAK'TA OLACAK
BUGÜN oynanacak karşılaşmayı, hakem Onur Özütoprak yönetecek. Orta hakem Özütoprak, Trabzon bölgesi hakemi, üst klasmanda yer alıyor. Hakem Özütoprak'ın asli mesleği, eğitimcilik. Orta Hakem Onur Özütoprak'ın maçtaki yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ile Emin Tuğral yapacak. Özütoprak, bu sezon şu an lider olan Hatayspor'un Antakya'da 29 Eylül 2019 tarihinde oynayıp 1-0 kazandığı Eskişehirspor maçını da yönetmişti.
Özütoprak, Ankara ekibinin Boluspor ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçında da görev yaptı.