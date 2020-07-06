Baş Hükümdar faul yaptı zafer Karamustafa’nın!

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayan Gazi Meclis adına Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuda 4 ve yukarı yaşlı 12 Arap atı, 1600 metrelik çim pistte birincilik mücadelesi verdi.Koşuda, Deniz Kurtel'in sahibi olduğu ve Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı "Karamustafa" isimli at, Komiserler Kurulu'nun incelemesi neticesinde birinciliği elde etti.Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Denizim" isimli at ise üçüncü sırayı aldı.