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faul yaptı zafer Karamustafa’nın!

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Baş Hükümdar faul yaptı zafer Karamustafa’nın!
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayan Gazi Meclis adına Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuda 4 ve yukarı yaşlı 12 Arap atı, 1600 metrelik çim pistte birincilik mücadelesi verdi. Yarışın kazananını ise "protesto" belirledi. Koşuda, Deniz Kurtel'in sahibi olduğu ve Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı "Karamustafa" isimli at, Komiserler Kurulu'nun incelemesi neticesinde birinciliği elde etti. Ayhan Kurşun'un bindiği "Baş Hükümdar" adlı safkan, yarışı ilk sırada bitirmesine rağmen "Karamustafa"nın koşu yoluna müdahale edildiği gerekçesiyle tespit edilen faul nedeniyle ikinci ilan edildi. Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Denizim" isimli at ise üçüncü sırayı aldı.
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Baş Hükümdar faul yaptı zafer Karamustafa’nın!
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