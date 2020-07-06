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Engelli genci öldüresiye döven vicdansız yakalandı

Sincan’da engelli bir genci öldüresiye darp eden saldırgan Sincan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Engelli genci öldüresiye döven vicdansız yakalandı
Sincan Atatürk Mahallesi Melek Sokak'ta meydana gelen olayda 31 yaşındaki Murat Kadızade (31) isimli engelli genç, bir kişi tarafından "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye dövülmüştü. Saldırgan olayın ardından kaçarken, hastaneye kaldırılan Kadızade'nin bacağı ve kalçasının kırılmış olduğu belirlenmişti. Sincan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera incelemeleri ile adım adım izlenen şüphelilerden F.Ş yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Sincan Asayiş Büro Amirliğine getirilen F.Ş burada yapılan sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan engelli gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Engelli genci öldüresiye döven vicdansız yakalandı
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