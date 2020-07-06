‘Herkes hakkını aldı’

SÜPER Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. Hamzaoğlu, her iki takım için de zor bir müsabaka olduğunu söyleyerek, Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu belirterek, "Yeni Malatyaspor iyi kadrosu olan bir takım. Kontrolü elimizde tutmamız gerekiyordu.Oyuncularım da son ana kadar disiplinden kopmadan bu oyunu sürdürdü. İyi mücadele ettiler. Daha derli toplu oynadık geçen haftalara göre. Her iki takım da bence maçın hakkı olan 1'er puan aldı. İki takımın oyuncularını da bu sıcak havada mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.