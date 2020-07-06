Modern pentatlonda 15 Temmuz’a özel on-line yarışma...

17-19 Temmuz tarihlerindegerçekleştirilecek. Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) ile koordineli bir şekilde düzenlenecek ve atıcılık alt branşı üzerinden yapılacak çevrim içi müsabaka, modern pentatlon lisansına sahip tüm yaş gruplarına açık olacak.olmak üzere dört kategoride yapılacak. Kategorilerinde birinciliğe ulaşanlar,yarışında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenecek yarışa yönelik açıklamalarda bulunan TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye demokrasi tarihine milletin yazdığı bir destan olarak geçen 15 Temmuz; tıpkı Çanakkale Zaferi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi esareti kabul etmeyen, bağımsızlığına düşkün olan Türk milletinin bir zaferidir.""15 Temmuz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların demokrasiye bağlı halkımız tarafından bozguna uğratıldığı gündür ve gelecek nesillere mutlaka aktarılması gereken bir demokrasi zaferinin adıdır.