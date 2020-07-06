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Soyunma odasında ne oldu?

’a farklı kaybeden Ankaragücü’nün hocası , Orgill’in ilk yarı biterken kaçırdığı penaltının maçın dönüm noktası olduğunu söyleyerek, “Çok uyarmamıza rağmen bazı oyuncular buna olumsuz tepki verebiliyor” dedi

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Soyunma odasında ne oldu?
Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kendilerin için dönüm noktası olabilecek bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Hafta içerisinde Aytemiz Alanyaspor'un oyunu üzerine çok çalıştıklarını söyleyen Üzülmez, "Sol taraflarının güçlü olduğunu, ofansif anlamda etkili olduklarını gördük. N'Sakala ile beraber o bölgeyi hücumda çok kullandıklarını gördük. İlk yediğimiz gol açıkçası beni üzdü. Çünkü çok fazla konuştuk rakibin böyle organize şekilde geleceğiyle ilgili. İlk 45 dakikada elimizden geleni yaptık. Kitsiou ile bulduğumuz pozisyonlar var. Saha içerisinde yardımlaşarak oynadık. Bir duruş sergilemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

'BAZI TEPKİLER OLABİLİYOR'
İlk yarının sonunda Orgill'in kaçırdığı penaltının ikinci devrenin de seyrini değiştirdiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Penaltı karşılaşmanın kırılma anı olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü oyuncularda penaltı kaçtıktan sonra devre arasında mental anlamda sıkıntılar yaşadılar. Çok uyarmamıza rağmen böylesine maçlarda kaçırdığınız zaman penaltıyı ister istemez bazı oyuncular buna tepki verebiliyor olumsuz anlamda. Trabzonspor beraberliğinde verdiğimiz mücadeleyi ilk 45 dakika gösterdik ama ikinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü. Kalan 4 haftada Ankaragücü'ne yakışır oynamalıyız. Göztepe deplasmanına konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Soyunma odasında ne oldu?
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