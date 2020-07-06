Soyunma odasında ne oldu?

Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kendilerin için dönüm noktası olabilecek bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Hafta içerisinde Aytemiz Alanyaspor'un oyunu üzerine çok çalıştıklarını söyleyen Üzülmez,ifadelerini kullandı.İlk yarının sonunda Orgill'in kaçırdığı penaltının ikinci devrenin de seyrini değiştirdiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Penaltı karşılaşmanın kırılma anı olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü oyuncularda penaltı kaçtıktan sonra devre arasında mental anlamda sıkıntılar yaşadılar. Çok uyarmamıza rağmen böylesine maçlarda kaçırdığınız zaman penaltıyı ister istemez bazı oyuncular buna tepki verebiliyor olumsuz anlamda.ifadelerini kullandı.