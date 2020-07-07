“1. lig’e taşıdığım takımla ekmek yediğim karşı karşıya”

OSMANLISPOR Teknik Direktörü Ali Güneş, "Bizim için Ümraniyespor maçı gerçekten bir dönüm maçıydı. En azından çok az olan umutlarımızı bir sonraki haftaya taşıyabilmek için yüzde yüz galip gelmemiz gereken bir maçtı"
dedi. Güçlü bir takıma karşı galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Güneş, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Çok tecrübeli oyunculardan kurulan çok usta oyuncuların olduğu sonuca çok etki eden oyunculara sahip güçlü bir takıma karşı galibiyet aldık, mutluyuz. Ama hala işimiz zor mu zor" ifadelerini kullandı.
MUCİZE OLABİLİR Mİ!
Boluspor ile rekabetlerine ilişkin de Güneş, şunları dile getirdi: "Ben Boluspor'un 2. Lig'den 1. Lig'e çıktığı şampiyonlukta teknik adam olarak orada görev yaptım.
Şimdi 1. Lig'e taşıdığım takımla şimdi de ekmek yediğim takım karşı karşıya. Ama tabii ki gönlüm yine ekmek yediğim takımdan yana. Üzüleceğim ama ligde kalırsak gerçekten inanılmaz bir mucize olacak. Çünkü çok genç oyuncular. Şimdi oyuncularımızın iyi mücadele etmesi, inanması bizim en azından umudumuzu son 2 haftaya taşıdı.
Şimdi İstanbulspor maçı var önümüzde. Yine aynı şekilde Boluspor bize o şansı verirse umudumuzu son haftaya dek taşımak istiyoruz."