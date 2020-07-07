“1. lig’e taşıdığım takımla ekmek yediğim karşı karşıya”

OSMANLISPOR Teknik Direktörü Ali Güneş,dedi. Güçlü bir takıma karşı galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Güneş, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Çok tecrübeli oyunculardan kurulan çok usta oyuncuların olduğu sonuca çok etki eden oyunculara sahip güçlü bir takıma karşı galibiyet aldık, mutluyuz. Ama hala işimiz zor mu zor" ifadelerini kullandı.Boluspor ile rekabetlerine ilişkin de Güneş, şunları dile getirdi:Şimdi 1. Lig'e taşıdığım takımla şimdi de ekmek yediğim takım karşı karşıya. Ama tabii ki gönlüm yine ekmek yediğim takımdan yana. Üzüleceğim ama ligde kalırsak gerçekten inanılmaz bir mucize olacak.Şimdi İstanbulspor maçı var önümüzde. Yine aynı şekilde Boluspor bize o şansı verirse umudumuzu son haftaya dek taşımak istiyoruz."