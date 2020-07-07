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Arazide kaybettiği kurbanlık hayvanlarını jandarma buldu

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Arazide kaybettiği kurbanlık hayvanlarını jandarma buldu
KIRIKKALE'NIN Keskin ilçesinde, arazide otlarken kaybolan 18 büyükbaş kurbanlık hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti. Keskin ilçesine bağlı Gazibeyli köyünde Mehmet Akbulut'a ait 18 büyük baş kurbanlık hayvan arazide otlarken kayboldu. Kayıp ihbarında bulunan Akbulut, jandarmadan destek istedi. Arazide köylülerle birlikte arama yapan jandarma 24 saat geçmeden Dinek dağı eteklerinde hayvanları bulan jandarma sahibine teslim etti. Besicilik yapan Akbulut, jandarmaya teşekkür etti.
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Arazide kaybettiği kurbanlık hayvanlarını jandarma buldu
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