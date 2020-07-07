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Eski damadı tarafından vuruldu

’de eski damadı tarafından bacağından vurularak yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. olay yerinden kaçtı

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Eski damadı tarafından vuruldu
OLAY, Kırıkkale merkez Bağlarbaşı Mahallesi 875. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. (66) ile M.S. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yanında getirdiği tabancayla ateş açan M.S., eski kayın pederi D.B.'yi sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından D.B., Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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Eski damadı tarafından vuruldu
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