Halkbank kaptanı bırakmadı

altyapısında yetişerek kaptanlığa yükselen genç oyuncu Faik Samed Güneş, önümüzdeki sezon da mavi-beyazlı forma için ter dökecek. Takımında kalmanın kendisini gururlandırdığını dile getiren Güneş, 10 yıldır Halkbank ailesinde yer aldığını belirterek,dedi. Takıma yeni katılan sporcularla, uzun süre forma giyen oyuncuların uyumunu sağlayıp kulübün hedefleri doğrultusunda başarılı bir sezon temennisini dile getiren Faik Samed Güneş, voleybola verilen aranın uzun bir süreç olduğunu ve çok özlediklerini belirtti.