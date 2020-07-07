Osmanlıspor umudunu korudu

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 yenen Osmanlıspor, 8 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı ve kümede kalma umutlarını sürdürdü. Ligde genç futbolcuların çoğunlukta olduğu bir kadroyla mücadele eden başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Doğukan Efe, penaltıdan Mertan Caner Öztürk ve kendi kalesine Alaaddin Okumuş attı.
Mor-sarılılar, Ümraniyespor maçı öncesi ligdeki son galibiyetini 23. hafta maçında sahasında Ekol Göz Menemenspor karşısında 2-0'lık skorla almıştı. Başkent temsilcisi, daha sonra çıktığı 8 maçta sahadan 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrılmıştı.
BU HAFTA RAKİP İSTANBULSPOR
Osmanlıspor, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle lige verilen arada yaşanan başkan ve teknik direktör değişikliğinden sonra ilk galibiyetini elde etti. Başkan Mehmet Emin Katipoğlu ve teknik direktör Ali Güneş, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
Mor-sarılılar, Ali Güneş yönetiminde Adana Demirspor, Erzurumspor ve Altay'a mağlup olmuştu. Ümraniyespor galibiyetiyle puanını 27'ye yükselten 16. sıradaki Osmanlıspor, kümede kalma umutlarını da son iki haftaya taşıdı. Osmanlıspor, Boluspor'u Ankara'da 2-1, deplasmanda ise 2-0 mağlup etmişti. Ligde 14. sıradaki Altınordu'nun ise 33 puanı bulunuyor. Osmanlıspor, 33. hafta maçında İstanbulspor'a konuk olacak.