Osmanlıspor umudunu korudu

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 yenen Osmanlıspor, 8 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı ve kümede kalma umutlarını sürdürdü.Mor-sarılılar, Ümraniyespor maçı öncesi ligdeki son galibiyetini 23. hafta maçında sahasında Ekol Göz Menemenspor karşısında 2-0'lık skorla almıştı. Başkent temsilcisi, daha sonra çıktığı 8 maçta sahadan 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrılmıştı.Osmanlıspor, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle lige verilen arada yaşanan başkan ve teknik direktör değişikliğinden sonra ilk galibiyetini elde etti.Mor-sarılılar, Ali Güneş yönetiminde Adana Demirspor, Erzurumspor ve Altay'a mağlup olmuştu. Ümraniyespor galibiyetiyle puanını 27'ye yükselten 16. sıradaki Osmanlıspor, kümede kalma umutlarını da son iki haftaya taşıdı. Osmanlıspor, Boluspor'u Ankara'da 2-1, deplasmanda ise 2-0 mağlup etmişti. Ligde 14. sıradaki Altınordu'nun ise 33 puanı bulunuyor. Osmanlıspor, 33. hafta maçında İstanbulspor'a konuk olacak.