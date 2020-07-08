Başkan Aşkın pazarda maske dağıttı

Elmadağ Belediyesi, bizzat Belediye Başkanı tarafından kurulan ekiplerle süreç boyunca hijyen ve dezenfekte çalışmalarına aralık vermeden devam ediyor. Caddeleri, sokakları, park ve bahçeleri, kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneleri, toplu taşıma araçlarını dezenfekte eden ekipler, İlçe genelin de çalışmalarını periyodik olarak sürdürdü. Bunun yanında pazar yerlerinde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda maske dağıtımı gerçekleştirdi. Hiçbir vatandaşını virüsün olumsuz etkisiyle baş başa bırakmamak için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, "Hepimizin sağlığı için sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda tedbirleri elden bırakmayarak maske dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.