Gölbaşı’nda hijyen denetimleri artırıldı

GÖLBAŞIBelediyesi normalleşme sürecinde de tedbirleri elden bırakmıyor. Gölbaşı Belediyesi salgın ile mücadele kapsamında çalışmalarına normalleşme sürecinde de hız kesmeden devam ediyor. İncek Mahallesi'ndeki marketleri denetleyen Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri hijyen, maske ve eldiven denetimi gerçekleştirdi. Ürünlerin son kullanım tarihinden sosyal mesafe kuralları kadar pek çok noktaya önem gösterdiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzmanlar tarafından belirlenen kurallara uyulması yönünde tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Özellikle maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan işletmelerde ceza-i müeyyideler uyguluyoruz. İzinsiz brandaları kaldırdık" dedi.