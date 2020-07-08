Maske ve sosyal mesafe mutlaka olmalı

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılacağı, tatil dönüşü döneme dikkat çekerek, "Türkiye şu andaki virüs yükü ile o döneme girerse mutlaka okula giden öğrenciler, öğretmenler ve diğer görevlilerde virüs taşıyan insanlar olacak. Burada başka önleyici yöntem yok; mutlaka maske ve sosyal mesafe olması lazım" dedi. Prof. Dr. Ceyhan, 31 Ağustos'ta açılacak okullarda koronavirüse karşı alınacak önlemleri değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, okulların açılacağı dönemde bir başka olumsuz faktörün de insanların tatilden dönmesi olacağını belirterek, "Türkiye şu andaki virüs yükü ile o döneme girerse mutlaka okula giden öğrenciler, öğretmenler ve diğer görevlilerde virüs taşıyan insanlar olacak. Burada başka önleyici yöntem yok, mutlaka maske ve sosyal mesafe olması lazım. Kabul etmek gerekir ki okullarda yaş aşağı doğru inince çocukların maske takması çok zor. Bir de 8 saat boyunca maske takılamaz. Mutlaka teneffüslerde çocukların yanlarında kimse olmadan havalanmaları sağlanmalı" diye konuştu.Prof. Dr. Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın okullarda uyulması gereken kurallara ilişkin yayımladığı genelgeye de değinerek, "Genelgenin 2 farklı yerinde 2 mesafe belirtilmiş. 'En az 1 metre mesafe olacaktır' deniyor. 1 metre riskli bir mesafe, en az 1,5 metre olmalı. Bir başka yerinde de '4 metrekareye 1 kişi şeklinde ayarlama yapılmalı' deniyor. O zaman da 2 metre oluyor mesafe. Bu bütün okulun bahçesi dahil bir hesap mıdır, tam anlaşılmıyor. Okulları belli bir tarihe erteleseniz o tarihte durumun daha iyi olacağına dair garanti veremiyorsunuz. Okulları açmazsanız anne ve babaların işe gitme durumu başta olmak üzere birçok problem ortaya çıkıyor. Tam gün yerine yarım gün eğitim önerseniz özellikle küçük çocukların o yarım günde nereye gidecekleri problem olabiliyor" dedi.