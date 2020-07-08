Şehir Hastanesi’nde yeni yüz yapıldı

Aydın'da yaşayan Samet Öztürk'ün hayatı, geçirdiği bir diş rahatsızlığı sonrasında adeta kabusa dönüştü. Futbolcu olma hayali kuran Öztürk, iki yıl boyunca hem evden dışarı çıkmadı hem de aynalara küstü. Çene kemiğinde başlayan tümörü devasa bir boyuta ulaşan Öztürk'ün çok riskli bulunan operasyonu gittiği birçok sağlık kuruluşu tarafından uygun görülmeyerek reddedildi. Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine başvuran Samet Öztürk, Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Op. Dr. Burak Yaşar ve Op. Dr. Hasan Murat Ergani'nin literatüre girmeye aday 8 saatlik operasyonu sayesinde yeni bir yüze kavuşarak aynalarla barıştı.Geçirdiği zorlu operasyon sonrasında sağlık sorunlarını geride bırakan Öztürk, yaşadıklarını anlattı. Lise son sınıfta gömülü olan bir dişinin operasyonla alınmasının ardından sağlık sorunlarının başladığını anlatan Öztürk, "Dişimden alınan parça biyopsiye gönderildi ve bir tümör olduğu sonucu iletildi. Daha sonra bir süre ilaç tedavisi uygulandı. Sonrasında plastik cerrahiye operasyon olmam için yönlendirdiler. İzmir, Antalya ve Eskişehir ve Ankara'da çeşitli hastanelere gittim. Operasyonu çok fazla riskleri olduğu için yapmak istemediler" diye konuştu. Öztürk, tümörün büyümesiyle yüzünün sol tarafından büyük bir şişlik oluştuğunu söyledi. Yüzündeki tümörün yarım kilogram ağırlığına ve 10 santimetre büyüklüğüne ulaştığını anlatan Öztürk, geçirdiği operasyonda hekimlerin yüzünde çok iyi bir onarım yaptıklarını ifade etti.YÜZÜNDEKİ tümörün büyümesinin kendisini psikolojik olarak çok olumsuz etkilediğini aktaran Öztürk, "Sokağa çıkamıyordum. Arkadaşlarımdan uzak kaldım. Evden çıkmamaya başladım. Kendimi bilgisayar oyunlarına verdim. Odamdan dahi çıkmamaya başladım. Sonra hastalığımla ve yüzümle barışmaya başladım. İnsan kendinden tiksinir ya öyleydi. Ben aynaya bakamıyordum. Baktığımda da kendimi göremiyordum. Benim bütün hayatımı etkiledi" diye konuştu.Ameliyat sonrasında ilk aynaya baktığında yüzündeki şişliğin gittiğini görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Öztürk, "İki senedir ayrı kaldım futbola geri dönmek istiyorum" dedi.PLASTIK Cerrahi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, operasyonun en önemli özelliklerinden birisinin bu büyüklükteki bir vakanın şu ana kadar literatürde de çok ender görülmesi olduğunu söyledi. Çene kemiğinden yayılan kanserin normalde kemik içinde hapsolduğunun veya kemiği genişlettiğinin altını çizen Ünlü, "Biz böyle bir kanseri şu ana kadar görmedik. Operasyon 8 saati buldu. İlk etapta kitleyi çıkardık. Sinirlerine zarar vermedik. Hasta gülebiliyor, konuşabiliyor. Kaslarını da almamıza rağmen hiçbir şekilde sıkıntısı olmadı. Sanki çok basit bir operasyon gibi geldi ve çıktı. Bize gelmesi de hem kendisi hem de bizim adımıza bir şans. Pandemi zamanında iyi şeylerin yapılabildiğini göstermiş olduk. Bu kadar büyük bir kitleyi aldıktan sonra bir felç durumu olabilirdi" dedi