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Sektörden çocuklara bilgisayar hediyesi

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Sektörden çocuklara bilgisayar hediyesi
TOGED, Ankara Üniversitesi ve AKÇAM'ın "Kırsaldaki Çocuklara Bilişim Yağmuru" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında evlerinde ziyaret edilen 30 çocuğa bilgisayar verildi. Oyun geliştirme sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nce (TOGED) yürütülen kampanya kapsamında kırsal kesimde yaşayan 30 çocuğa bilgisayar hediye edildi. TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, bugüne kadar öğrencilere ve gençlere yönelik birçok etkinlik ve kampanya düzenlediklerini söyledi. Bu buluşmalarda teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmanın önemini, hayallerin teknoloji yoluyla nasıl gerçeğe dönüştürülebileceğini anlattıklarını ifade eden Erkin, ne yazık ki tüm çocukların bunları gerçekleştirebilecekleri teknik olanaklara sahip olmadıklarını dile getirdi.
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Sektörden çocuklara bilgisayar hediyesi
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