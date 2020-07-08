Sincan gençlerin peşinde

GENÇLERIN boş zamanlarını daha kaliteli ve keyifli geçirmeleri için yeni projeleri hayata geçiren Sincan Belediyesi, 50 adet çok amaçlı mini voleybol, basketbol ve badminton sahasının yapımına başladı. Sahaların 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Sincan Belediyesi ilçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçiriyor. Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, ilçenin marka değerini yükseltecek yeni yatırımlarla göz dolduruyor.
"HER ZAMAN ONLARIN YANLARINDA OLACAĞIZ"
Gençlere ve çocuklara yönelik yatırımlara çok önem verdiklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimini olumlu yönde etkileyen, kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olacak projelerin her zaman yanındayız. Bu kapsamda ilçemize 50 adet çok amaçlı mini voleybol, basketbol ve badminton sahası kazandırıyoruz. Çalışmalar başladı, inşallah bu sene içinde gençlerimizin hizmetine sunacağız"
açıklamasında bulundu.