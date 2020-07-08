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Temiz bir için çalışmaya devam

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Temiz bir Altındağ için çalışmaya devam
ALTINDAĞ Belediyesi ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Altındağ Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ'ın tüm noktalarında sürdürüyor. Temizlik ekipleri, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Yollar ve çöp noktaları ilaçlı sularla yıkanırken, bölgedeki çöpler de uzaklaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan temizlik ekipleri, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Altındağ Belediyesi'nin hassas çalışmaları, vatandaşlardan tam not alıyor.
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Temiz bir Altındağ için çalışmaya devam
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