Yenimahalle bayrama hazırlanıyor

Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'nde, Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla Ankara 46. Noterliği tarafından yapılan çekilişle bu yıl Yakacık'ta 193'ü büyükbaş, 37'si küçükbaş olmak üzere toplam 230 çadır yeri belirlenmiş oldu. Buna göre Başkentte kurbanlarını kesecek olan vatandaşlar için 7 bini büyükbaş 7 bini küçükbaş olmak üzere 14 bin kurbanlık Yakacık'ta görücüye çıkacak.Kura çekimi öncesinde 230 besiciye pandemi dolayısıyla uyarılarda bulunan Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürü Necati Bayraktar "Alana kurbanlık hayvanların girişleri 08.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Gece alana hayvan girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Yaşını doldurmayan ve pasaportu olmayan kurbanlıklar alana alınmayacak. Her biriniz önce kendi sağlığınız sonra da alana gelecek vatandaşların sağlığı için çadırlarınızda yeteri kadar maske ve dezenfektan bulundurmak zorundasınız. Alışveriş esnasında ise lütfen mesafeyi koruyun. Kesinlikle pazarlık sırasında el tutuşmalar olmasın. Bu manzaraları bu yıl görmek istemiyor, sizlerden özellikle hassasiyet göstererek bizlere yardımcı olmanızı rica ediyoruz" dedi.Öte yandan; bu yıl 230 çadırın kurulacağı Yakacık'ta parsel çizimi ve numaralandırma işlemleri, alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmaları da tamamlandı. Çadırlar ise 11 Temmuz Cumartesi günü kurulmaya başlayacak.