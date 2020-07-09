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F.Bahçe’den puanı kapan Gençler’in aklı ’de

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
F.Bahçe’den puanı kapan Gençler’in aklı Göztepe’de
SÜPER Lig'de Fenerbahçe'den 1 puanı koparan Gençlerbirliği, 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Başkent ekibi, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Antrenman, ayak tenisiyle sona erdi. Göztepe ile Gençlerbirliği arasında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak 32. haftanın açılış karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.
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F.Bahçe’den puanı kapan Gençler’in aklı Göztepe’de
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