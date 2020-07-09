Gölbaşı’nın büyük projeleri görücüye çıktı

GÖLBAŞI Meclis Temmuz ayı toplantısının son oturumu gerçekleştirildi. 2019 yılı faaliyet raporunun oy birliği ile onaylandığı toplantıda, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek mega projelerini açıkladı. Başkan Ramazan Şimşek Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi (BGMP) ile Ankara'da bir ilke imza atacaklarının müjdesini verdi. Şimşek "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destekleri ile hayata geçireceğimiz BGMP 'yi 9 etapta tamamlamayı amaçlıyoruz. Gölbaşı şehir merkezinde bulunan Konya yolu hattı başta olmak üzere tüm cadde, sokak, yeşil alan, park ve kamusal alanların tek bir dille ''Türk Destanları'' teması ile tasarlayıp bütünleştireceğiz. Gölbaşı, baştan aşağı her bir noktası ile kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yollarına, kent meydanına, sahil sokaklarına, amfi tiyatrolara, konser alanlarına, seyir bahçelerine ve sistem içinde birçok ticari ve sosyal alanlara kavuşacak. Gölbaşı merkezi bambaşka bir şehir dokusuna kavuşacak; Ankara'nın merkezi haline gelecek" dedi. Şimşek, Üniversiteliler Caddesi Projesi ile ilçedeki öğrenci nüfusunun ilçede vakit geçirmesini, ticaret hacminin artmasını ve Gölbaşı halkının uzun süredir beklentisinde olduğu sosyal yaşam merkezi ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini aktardı.