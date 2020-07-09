Kahramankazan’a yol müjdesi

Ankara-Kahramankazan yolunun en kısa sürede Kahramankazanlıların ve Ankaralıların hizmetine sunulacağını belirten Karaismailoğlu, "Şantiyelerdeki ekip sayıları artırıldı ve hızlı bir şekilde projeye ağırlık vermiş durumdayız" dedi. Bakan Karaismailoğlu, Kahramankazan-Ankara devlet karayolundaki genişletme çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Zeynep Yıldız ve Arife Polat Düzgün ile bakanlık bürokratları eşlik etti. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler ilk olarak sabah erken saatlerde çalışmaların yürütüldüğü şantiyede çalışmalarailişkin bilgi aldı. Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra ise çalışmaları yerinde inceledi.Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bakanlıklarınca Ankara'ya yapılan yatırımlarla ilgili bölge milletvekilleriyle Kahramankazan'da buluştuklarını ifade ederek, projelerin hem takiplerini yapmak hem de yerinde incelemek üzere arazide olduklarını söyledi. Ankara'nın dört bir tarafında hummalı bir çalışma olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, bunlardan en önemlisinin ise Ankara-Kahramankazan arasındaki yol olduğunu kaydetti.KAHRAMANKAZANBelediye Başkanı Serhat Oğuz da, Kahramankazan'ın yalnızca Ankara'da değil, Türkiye genelinde önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "İlçemizde 4 büyük ve küçük olmak üzere 4 bine yakın fabrika, tesis ve atölye bulunuyor. İlçemizin 55 bin nüfusa sahip olmasına karşın, 100 bine yakın insanımız günlük olarak bu yolu kullanıyor. Bu yolun tamamlanması sonrasında Kahramankazanımıza ve bölgeye büyük katkıları olacaktır. Uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir yol. Bu yolla sanayi ve ticaret potansiyelimiz güçleneceği gibi seyahat konforumuzda yükselecektir" dedi.KAHRAMANKAZANAnkara arasındaki devlet karayolundaki genişletme çalışmalarının temeli 18 Ağustos 2017'de dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılmıştı. 28.4 kilometrelik bölümde gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. Yol üzerinde köprülü kavşaklar da inşa edilecek. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin bulunduğu Saray Sanayi bölgesi, Türkiye'nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü'nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda daha güvenli bir trafik akışı sağlanacak.