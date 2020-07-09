Mansur başkan sözünü tut!

Ankara'daki sahipsiz köpeklerin annesi İnci Aksoyoğlu (İnci anne) evlatlarının sokakta kalmaması için Başkan Yavaş'a seslendi. 61 yaşındaki kadın 17 yıl önce kendi imkânları ile Eryaman'da köpek barınağı kurdu. İnci anne, Eryaman'daki 'İnci Anne'nin Hayvan Barınağı' isimli barınaktan sözleşme ile köpek sahiplendiriyor köpeklere gözü gibi bakıyordu. Barınak, arsaya ev yapılacağı için bugün yıkılacak. Bir fabrikaya ait arazide 17 yıldır köpeklere bakan İnci anne arazinin satılması nedeniyle barınak arayışına girdi. Bir yıl önce sosyal medya aracılığı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ulaşan İnci anne Mansur Başkadan barınak sözü aldı. Barınağı yapması için Tarım ve Orman Bakanlığı Büyükşehir Belediyesi'ne Yenikent'te yer tahsis etti.İddiaya göre Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Şener, İnci anneden barınak için 5 gün süre istedi. Bir yıl önce İnci anneye sahip çıktık barınak yapacağız diyen Başkan Yavaş'tan bir yıldır ses seda yok. İnci anne ve kızı Mehtap hanım Büyükşehir'i defalarca aramalarına karşın muhatap bulamadıklarını söyledi. Şener şimdilerde ise barınak sözü vermediğini öne sürmüş.Barınak sözü veren Başkan Mansur Yavaş ve ekibine çağrıda bulunan hayvansever kadın, "Bir yıl önce Mansur Başkanla kısa da olsa görüştüm 'annem senin işini halleşeceğiz' dedi, danışmanı da uzun uzun derdimi dinledi. Yeriniz hazır yapacağız dedi. Şimdi de söz vermedik diyorlar. Bu 400 köpek Ankara'nın çeşitli yerlerine dağılacak belki yavrucukları zehirleyip öldürecekler belki araba çarpacak bakımsızlıktan ölecekler. Söz verilen barınağın yapılmasını talep ediyorum" dedi.Arazinin yeni sahibinin köpeklere zarar gelmemesi için çabaladığını ortak bir çözüm aradıklarını ifade eden İnci anne, "Bu arazinin sahibi doğal olarak istediği gibi arazisini kullanacak. Ama bu yavrular da tekrar sokaklara atılmasın belediyelerin zulmüne uğramasın, kötü insanların eline düşmesin. Buradaki köpeklerin hepsi mağdur. Kimisi tecavüze uğramış, kimisinin kolları yok, gözleri kör aç susuz bırakılmışlar tekrar aynı zulmü yaşamasın evlatlarım" diyerek sesini duyurmak istedi.AKSOYOĞLU, "Barınaktaki her köpeğin farklı bir hikâyesi var. Genelde şiddete uğramış, müşkül durumda kalmış hayvanlar bulunuyor. Köpek sahiplenmek için barınağa gelenler daha çok yavruları ve cins köpekleri almak istiyorlar. Bütün aileyi görmeden, o evdeki herkesin o köpeği isteyeceğine emin olmadan kesinlikle sahiplendirme yapmıyorum. Bazen gelen ailelerde çocuklar ve baba köpeği çok istiyor ama belli ki anne durumdan mutsuz, köpeği istemiyor. Öyle olunca vermiyorum. Sahiplenmek isteyen aileyi tanıyıp, emin olduktan sonra da sözleşme yapıyorum. Köpeğin yaşadığı evden de sürekli fotoğraf istiyorum. Sonrasında da sürekli takibini yapıyorum" diye konuştu.