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‘özel çocukları’, ‘özel program’da buluşturdu

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
MEB ‘özel çocukları’, ‘özel program’da buluşturdu
MİLLİ Eğitim Bakanlığının hazırladığı "Hazır mısın?" programında, engelli ve olağan gelişim gösteren çocuklar, tersine kaynaştırma modeli ile ekranlarda ilk kez bir arada eğlenme ve öğrenme imkanına kavuştu. "Hazır mısın?" programı, ekranlarda ilk kez görme, ortopedik, işitme ve zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile olağan gelişim gösteren öğrencileri birlikte eğlenerek öğrenecekleri bir ortamda buluşturdu. TRT EBA TV ilkokul ve ortaokul kanallarında 40'ar dakikalık olmak üzere toplamda 16 bölümün çekimleri tamamlanan "Hazır mısın?" programına, engelli ve olağan gelişim gösteren öğrenciler, kaynaştırma eğitim modeli çerçevesinde katıldı.
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MEB ‘özel çocukları’, ‘özel program’da buluşturdu
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